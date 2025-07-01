Elazığ Keban'da Orman Yangını

Elazığ Keban'da Orman Yangını
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Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde ormanda örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyü kırsalındaki ormanda öğleden sonra örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler geniş bir alana yayılırken, ihbar üzerine bölgeye Elazığ Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, şu ana kadar onlarca dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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