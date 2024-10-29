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Elazığ Keban'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi

Elazığ Keban'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları coşkuyla gerçekleştirildi
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende saygı duruşu, İstiklal Marşı, öğrenci gösterileri ve ödül törenleri yer aldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Keban'da kutlamalar Kaymakam Furkan Atalık'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Kutlamalar Mehmetçik Stadı'nda düzenlenen tören ile devam etti.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Atalık'ın yaptığı konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, bazı okulların hazırladığı gösteriler sunuldu.

Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Burak Çeçen yönetiminde öğrenciler "Cumhuriyet" konulu mini konser sundu.

Musa Coşkun Ortaokulu halk oyunları ekibi de Elazığ yöresine ait gösteriler sundu.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Atalık, Belediye Başkanı Doğan, Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz verdi.

Spor dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere öğrencilere ödüllerini İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin verdi.

Program resmi geçit töreni ile sona erdi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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