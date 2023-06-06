Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediyesi denk bütçe üstü birikimi ile örnek oluyor

Elazığ'ın yaklaşık 10 bin nüfuslu Yazıkonak Belde Belediyesi, 36 yıl sonra denk bütçe üstü verdi. Kredi çekmeden tüm çalışmalarını sürdüren belediye, kasasında bulunan 10 milyon lira ile diğer belediyelere de örnek oluyor.

Elazığ'ın Yazıkonak Belde Belediye, denk bütçe üstü birikimi ile takdir topladı. Kredi çekmeden tüm çalışmalarını sürdüren belediye, kasasında bulunan 10 milyon lira ile diğer belediyelere de örnek oluyor.

Elazığ'ın yaklaşık 10 bin nüfuslu Yazıkoak Belde Belediyesi, 36 yıl sonra denk bütçe üstü verdi. Eskiden kalma kredileri bitiren belediye, faiz nedeni ile kredi de kullanmayarak beldenin tüm ihtiyaçlarını giderdi. Alt ve üst yapıyı yenileyen belediye, çeşitli projeleri hayata geçirdi, bazılarını da bitme noktasına getirdi. Konu ile ilgili bilgi veren Yazıkonak Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı, 36 yıl sonra denk üstü bütçe verdiklerini söyledi. Çadırcı, "Eski kredileri bitirdik, faize karşı olduğumuz için de kredi çekmedik. Alt ve üst yapı, çevre düzenlemesi, ulaşım, Gençlik Merkezi gibi projelerimizi tamamladık. Hizmete sunduklarımız ve sunacaklarımızla bölgemizde değil Türkiye'de önde gelen örnek bir belediyeyiz. Elazığ'da birinci deprem sürecini yaşadık, akabinde pandemi sürecini yaşadık, arkasında ekonomi sorunla ve ikinci deprem sürecini yaşadık. Yaklaşık 4 yıldır birçok sıkıntıyı ve badireleri ülke olarak hep birlikte yaşadık. Kredi çekmeden senet sepet yapmadan peşin parayla alıp belde halkımız daha rahat daha konforlu yolculuk yapsınlar diye araçlarımızı belde halkımızın hizmetine sunduk. Çok yakında gelir gider tablomuzu belediye girişinde asacağız. 65 bin adet ders kaynak kitabını, ilimize ve bölge illerimize öğrencilerimize dağıttık. Belde içinde bedava ulaşımı sağladık. Elazığ'a tüm öğrencilerimiz için 2 liraya okula gitmeleri imkanı sunduk. Sosyal yardımlaşma çerçevesinde dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olduk. Suyun tonunu 1 liradan verdik. Su ve emlak tahakkukundan başka geliri olmadan, bir kuruş bile borç etmeden bunları gerçekleştirdik, taktir kamuoyunun" dedi. - ELAZIĞ