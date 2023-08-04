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Elazığ'ın Palu ilçesinde sigara izmaritinden çıkan yangın kontrol altına alındı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde, sigara izmaritinin atılması sonucu otluk alanda yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde, sigara izmaritinin atılması sonucu otluk alanda yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Olay, Palu'nun Zeve mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir kişinin sigara izmaritini atması sonucu otluk alan alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verip söndürmek için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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