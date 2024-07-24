Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı göreve başladı

Elazığ'ın Keban ilçesine atanan Cumhuriyet Savcısı Gülhan Gül Akdeniz, görevine başladı.

2024 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesiyle Keban'a atanan ve görevine başlayan Akdeniz, 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, 2020 yılında ilk görev yeri olan Sivas'a savcı olarak atandığını söyledi.

Akdeniz, Keban'a atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.