Elazığ'ın Keban ilçesinde şiddetli fırtına: Ev ve iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
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Keban'da gece etkili olan fırtına nedeniyle bir ev ve bir iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Bir evin çatısından düşen güneş enerjisi paneli ise depremzede bir araca zarar verdi.
Elazığ'ın Keban ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bir ev ve bir iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi.
Keban'da gece etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle Kallar Mahallesi'nde bir iş yerini, Fırat Mahallesi'nde de bir evin çatısı uçtu.
Bir evin çatısından düşen güneş enerjisi paneli Malatya'dan ilçeye gelen depremzede Hüseyin Doğan'ın aracına zarar verdi.
Fırtına bazı ağaçların devrilmesine de yol açtı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel