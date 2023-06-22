Elazığ'ın Keban ilçesinde şiddetli fırtına: Ev ve iş yerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi

Keban'da gece etkili olan fırtına nedeniyle bir ev ve bir iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Bir evin çatısından düşen güneş enerjisi paneli ise depremzede bir araca zarar verdi.