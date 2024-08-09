Üye Girişi
Haberler

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının tekrar başlaması üzerine ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Nimri köyünde çıkan yangın söndürüldü.

Nimri köyünde otluk arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle gece saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 12 saat sonra bölgede tekrar dumanların yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Keban Belediyesi itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle ve köylülerin desteğiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Keban Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kerem Aktürkoğlu Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Nelsson Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı CANLI izle! (HD) 9 Ağustos Galatasaray Hatayspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman?
title