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Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Kebanlı şair Ahmet Demir şiir okudu ve AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Keban Belediye Başkanı ve diğer parti yetkilileri konuşma yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kallar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılışta, Kebanlı şair Ahmet Demir şiir okudu.

Daha sonra açılışa katılan AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, eski AK Parti Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti İlçe Başkanı Turgay Toprak birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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