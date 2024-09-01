Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
A.Ç'nin kullandığı 23 ADJ 043 plakalı otomobil, Başyurt köyü mevkiinde kontrolden çıkarak Kuşçu Köprüsü'nün demir korkuluklarına çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü A.Ç. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.