Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bağlıağaç köyünde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın da etkisiyle Yeniköy, Bahçecik, Demirtepe ve Gözerek köylerindeki otluk araziye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için başlattığı çalışma sürüyor.