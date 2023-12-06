Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi
Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4 gündür etkili olan sis, ilçe merkezinde ve köy yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli ilerledi. Sis bulutu yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluşturdu.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi.
İlçede 4 gündür etkili olan sis, ilçe merkezinde ve köy yollarında görüş mesafesini düşürdü.
Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler dikkatli ilerledi.
İlçenin üzerini örten sis bulutu yüksek kesimlerinde güzel manzaralar oluşturdu.