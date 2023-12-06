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Elazığ'ın Baskil ilçesinde sis bulutu görüntülendi

6 Aralık 2023 10:36 Son Güncelleme: 10:38 Abone Ol

Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4 gündür etkili olan sis, ilçe merkezinde ve köy yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sis nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken sürücüler dikkatli ilerledi. Sis bulutu yüksek kesimlerde güzel manzaralar oluşturdu.