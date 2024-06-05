Elazığ'ın Baskil ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünde çıkan yangın, köylülerin müdahalesiyle çevredeki meyve bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Pınarlı köyüne ait trafoya konan karganın akıma kapılmasıyla çıkan kıvılcımlar, Semra Duman'a ait 12 dönüm otluk arazide yangına neden oldu.
Köylülerin müdahalesiyle yangın, çevredeki meyve bahçelerine ulaşmadan söndürüldü.