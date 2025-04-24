İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Elazığ'ın Akçatepe Köyü'nde Yol Çalışması Tamamlandı

Elazığ'ın Akçatepe Köyü'nde Yol Çalışması Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Akçatepe köyünde, toplamda 3000 metre stabilize yol çalışması yapıldı. Köy muhtarı, projeye katkı sağlayan İl Özel İdaresi ve Kaymakamlığa teşekkür etti.

Elazığ'ın Keban ilçesinin Akçatepe köyüne bağlı iki mezrada, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlık koordinesiyle stabilize yol çalışması yapıldı.

Akçatepe köyünün Acısu mezrasında 1600 metre, Emreler mezrasında ise 1400 metre yol İl Özel İdaresi ekipleri tarafından stabilize edildi.

Köy muhtarı Hadi Fırat yolların stabilize hale getirilmesine katkı sunan İl Özel İdaresine, Kaymakamlığına, İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.