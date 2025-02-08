Elazığ'ın Ağın İlçesinde Tehlikeli Metruk Ev Yıkıldı
Ağın Belediyesi, Aşağı Akpınar Mahallesi'nde tehlike oluşturan bir metruk evin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şeref Çakar, güvenlik önlemleri alınarak yapılan yıkımla mahalle sakinlerine geniş alan kazandırıldığını belirtti.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde tehlike oluşturan metruk ev yıkıldı.
Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, yaptığı açıklamada, ilçede Aşağı Akpınar Mahallesinde bulunan metruk evin durumunun incelenerek yıkım kararı verildiğini söyledi.
Çakar, "Güvenlik önlemleri alınarak evin yıkımı gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerimize geniş alan oluşturuldu." dedi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel