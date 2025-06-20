Elazığ'ın Ağın İlçesinde Karne Törenleri Yapıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler, karne törenlerinde yaz tatiline girdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, öğrencilere tatil dileklerinde bulundu.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer, okullarda düzenlenen karne dağıtım programlarına katıldı.
Karne sevinci yaşayan öğrencilere "iyi tatiller" dileyen Sırlıer, "2024-2025 eğitim öğretim dönemi tamamlandı. Yaz tatilinin öğrencilere hayırlı olsun." dedi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel