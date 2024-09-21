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Elazığ'ın Ağın İlçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Elazığ'ın Ağın İlçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı
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Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliği, kurumlararası iletişim ve tasarruf tedbirleri gibi konular ele alındı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda, kamu kurumları tarafından vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin daha etkili ve hızlı olması için yapılması gerekenler, kurumlararası iletişim, kurumlar tarafından yapılacak çalışmalar, tasarruf tedbirleri ve gündemdeki diğer konular görüşüldü.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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