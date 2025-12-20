Haberler

Elazığ'ın 8 köşe şapkasını 26 yıldır üretiyor; geleneğin sürmesini istiyor

Güncelleme:
ELAZIĞ'da Fethi Yentur (53), kente özgü olan ve her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan 8 köşe kasketi, 26 yıldır atölyesinde üretiyor. Kentte şapkayı üreten son ustalardan olan Yentur, geleneğin sürmesini istiyor.

Elazığlı Fethi Yentur, kültürünün önemli sembollerinden olan ve her bir köşesi doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik anlamlarını taşıyan, kente özgü 8 köşe kasketi 26 yıldır atölyesinde üretiyor. 8 köşeli kasketin gelecek nesillere de aktarılması için destek beklediğini belirten Yentur, "8 köşeli şapka Elazığ'ı temsil ediyor. Her köşesinde farklı bir anlam var. Doğruluk, yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, alçak gönüllülük ve misafirperverlik gibi sekiz tane yöre insanının özelliğini taşıyan şapka modelidir. Meslekle ilgili sıkıntımız, topladığımız zaman bir elinin parmaklarını geçmeyecek kadar bir ustası kaldı. Bizim son nesildir ve bizden sonrası olmayan bir meslektir. Bizim temennimiz, bu mesleğin bizden sonraki nesillere aktarılması ve bunun için üniversitelerin, belediyelerin, halk eğitim merkezlerinin bize destek vermeleri ve yeniden yeni çıraklar ve kalfalar yetiştirmemizdirö dedi.

'AMACIMIZ, KASKETİN KULLANIMININ YAYILMASI'

Birçok ünlü isme de kasketin gönderildiğini belirten Yentur, "Elazığ valimiz Çetin Oktay Kaldırım, her gelen misafirine, bürokratlarına, milletvekillerine ve bakanlarına hep bu şekilde şapkayı hediye ediyordu ve 'Gakgoşluk sertifikası' veriyordu. Ünlülerden mesela Danilo Şef'e şapkamızı gönderdik. Beyazıt Öztürk'e şapkamızı gönderdik. Meclis Başkanımıza gönderdik, Necati Çetin Kaya'ya, Abdulkadir Aksu'ya, bazı bakanlarımıza gönderdik. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sekiz köşeli şapkamız hediye olarak gitti. En son Amerika'daki Türk Evi'nde Slovenya Başkanı'n eşi kendisi kullandı ve taktı. Bayağı bir ilgi ve rağbet gördü. Bizim amacımız sekiz köşeli kasketin yayılması ve kullanılmasıö diye konuştu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA /ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
