Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl göreve başladı

Ankara'nın Gölbaşı İlçe Müftülüğünden Elazığ'a atanan Yusuf Bingöl, göreve başladı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İl Müftülüğüne atanan Bingöl'ün göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bingöl, tarafına tevdi edilen bu ulvi emaneti kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür ederek, "Rabbimden bizleri mahcup etmemesini ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.