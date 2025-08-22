Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl göreve başladı

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Bingöl göreve başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı İlçe Müftülüğünden Elazığ'a atanan Yusuf Bingöl, göreve başladı.

Ankara'nın Gölbaşı İlçe Müftülüğünden Elazığ'a atanan Yusuf Bingöl, göreve başladı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile İl Müftülüğüne atanan Bingöl'ün göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bingöl, tarafına tevdi edilen bu ulvi emaneti kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a teşekkür ederek, "Rabbimden bizleri mahcup etmemesini ve milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etmesini niyaz ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...

Özel'in Çerçioğlu ile konuşması olay: Gözünün içine bakıp sordum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk takımları Avrupa'da sıfır çekti

Büyük hüsran! Temsilcilerimiz Avrupa'da sıfır çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.