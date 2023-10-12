Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığına 15 yeni devriye müdahale aracı tahsis edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Elazığ İl Jandarma Komutanlığına 15 yeni devriye müdahale aracı tahsis edildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı karakol ve ilçe karakol komutanlıklarının ihtiyacını karşılamak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin devamını sağlamak, kaliteli hizmet vermek, meydana gelen olaylarda verimliliği artırmak ve vatandaşlara daha iyi ve hızlı ulaşabilmek amacıyla envantere eklenen devriye müdahale araçlarının dağıtımları gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Elazığ İl Jandarma Komutanlığına 15 yeni devriye müdahale aracı tahsis edilmiştir. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan araçlar nüfusun yoğun olduğu İlçe Jandarma Komutanlıklarına dağıtılmıştır" denildi. - ELAZIĞ