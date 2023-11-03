Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Okul Önlerinde Denetimlerine Devam Ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul önlerindeki denetimleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri ve her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. 31 Ekim-2 Kasım 2023 tarihleri arasında il merkezinde 12 ekip ve 27 personel ile Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kaya Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi, Kaya Karakaya Spor Lisesi ve Kaya Karakaya Anadolu Lisesi okul önü ve çevresinde; şüpheli şahıslara, araçlara, servis araçlarına ve iş yerlerine yönelik uygulama ve denetimler yapıldı.

Ekiplerin denetimlere devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ