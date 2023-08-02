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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı. - ELAZIĞ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettişi Adnan Karayel atandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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