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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önlerinde Denetim Yapıyor

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için okul önlerinde denetimler yapıyor. Şüpheli şahıslar ve araçlar kontrol ediliyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önlerindeki denetimler sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çocukların eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde 12 ekip ve 27 personel ile Elazığ Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Elazığ Lisesi ve Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevresinde şüpheli şahıs ve araçlar denetlendi. Aynı zamanda servis araçları ve iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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