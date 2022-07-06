Elazığ Hipodromu'nda "Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Bahçesi" kuruldu - Haberler

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Elazığ Hipodromu'nda "Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Bahçesi" kuruldu

AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ Hipodromu'nda 'Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Bahçesi' kuruldu

Elazığ Hipodromu'nda "Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Bahçesi" oluşturuldu.

Elazığ Hipodromu'nda "Tıbbi Aromatik Bitki Eğitim Bahçesi" oluşturuldu.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi iş birliğiyle hipodrom içerisinde kullanılmayan yaklaşık 2 dönüm alanda oluşturulan bahçede, tıbbi aromatik bitki fideleri toprakla buluşturuldu.

TJK Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, AA muhabirine, hipodromda yarış faaliyetleri dışında sosyal alanlar da oluşturduklarını söyledi.

Hipodroma gelen misafirlerin hem eğitim amaçlı hem de güzel vakit geçirmeleri için çalışma yürüttüklerini aktaran Demirçelik, oluşturdukları bahçeye sarı kantaron, ekinezya, adaçayı, nane ve lavanta ektiklerini belirtti.

Demirçelik, şöyle konuştu:

"Amacımız buraya gelen binlerce çocuğumuzun bu bitkileri tanımaları, ekonomiye ve tarıma katkılarını öğrenmelerini sağlamak. Yetiştirdiğimiz bu bitkileri daha sonra İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde işleyerek elde ettiğimiz ürünleri misafirlerimize hediye etmek istiyoruz."

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi Tarımsal Alan Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya da Elazığ Hipodrom Müdürlüğü ile yaptıkları istişare sonunda güzel bir projeyi başlattıklarını kaydetti.

AA / Suat Öztürk - Güncel

İpekyolu Hipodrom Elazığ Güncel Haberler

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