Elazığ Hazardağlı Kavşağı Resmi Açılış İçin Hazır

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi açılışı 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek Elazığ Hazardağlı Kavşağı'na ilişkin, "Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini 28 saniyeye düşürdük" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elazığ'ın şehir içi ulaşımını rahatlatacak Hazardağlı Kavşağı'nın resmi açılışını 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirecek. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sadece 45 günde tamamlanan proje ile Elazığ trafiğine yeni bir soluk getirildiğini belirterek, "Elazığ-Malatya yolunun Keban yolu ve güney çevre yolu ile kesiştiği noktada hizmet veren Hazardağlı Kavşağı'nı, yeni nesil kavşak olarak inşa ettik. Böylece bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttık" ifadelerini kullandı.

'5 BİN 492 METRELİK BİR ULAŞIM AĞI İNŞA ETTİK'

Proje kapsamında 60 bin ton plentmiks temel ve 37 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını aktaran Uraloğlu, "75 bin metreküp yarma kazısı, 15 bin metreküp asfalt kazısı ve 12 bin metreküp bitkisel toprak serimiyle hem altyapı hem de çevresel uyum açısından örnek bir çalışma ortaya koyduk. 1200 metresi ana yol olmak üzere bağlantı kollarıyla birlikte toplamda 5 bin 492 metrelik bir ulaşım ağı inşa ettik" dedi.

Yeni nesil kavşak sisteminin önemli örneklerinden biri olan Hazardağlı Kavşağı ile trafik akışının optimize edildiğini belirten Uraloğlu, "Sol dönüşleri daha geniş ve akıllı şekilde yönlendiren sistemle araç kapasitesini artırdık, bölgede yaşanan yoğunluğun ve günün belirli saatlerinde oluşan uzun kuyrukların önüne geçtik. Kavşaktaki 80 saniyelik bekleme süresini 28 saniyeye düşürdük" açıklamasında bulundu.

'YILDA 480 MİLYON LİRALIK TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ'

Kavşağın yıllık 474 milyon lira zaman ve 6 milyon lira akaryakıt tasarrufu sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 480 milyon lira tasarrufun yanı sıra, 376 ton karbon emisyonunu da engellemiş olacağız" dedi.