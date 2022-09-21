Elazığ haberleri | Elazığ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Elazığ haberler... Elazığ'ın Baskil ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nihat Akarsu'nun cenazesi toprağa verildi. Elazığ'ın Baskil ilçesinde 66 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Nihat Akarsu'nun cenazesi toprağa verildi. Akarsu, 19 Eylül'de ilçede düzenlenen Gaziler Günü programına katıldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Evinde yaşamını yitiren gazinin cenazesi Canbeyler Mahallesi Özeltepe Camisi'ne getirildi. Akarsu'nun naaşı, cami bahçesinde kılınan cenaze namazı ve askeri törenin ardından merkez asri mezarlığında toprağa verildi. Törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri, askeri ve emniyet personeli ile ailesi katıldı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaplan Kıbrıs Barış Harekatı Baskil Elazığ Güncel Haberler

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