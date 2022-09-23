Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberler... Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Çalışma kapsamında Elazığ-Diyarbakır kara yolu kontrol noktasında durdurulan bir araçta dedektör köpek "Alex"in yardımıyla arama yapan ekipler, 18,63 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araçta bulunan M.A. (31) ve M.A. (26) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel