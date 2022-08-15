Elazığ haberleri! Elazığ'da serada Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Elazığ'da bahçesindeki serada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinin bahçesindeki serada Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, bahçesindeki serada, 17 kök Hint keneviri, 1 kilogram esrar ve aracında da ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler

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