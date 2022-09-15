Elazığ haberleri! Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı yakalandı Güncel Haberler Elazığ gündem haberi: Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı. Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin önünden park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.T'yi (23) çalıntı araçla yakaladı. Ü.T. gözaltına alındı, çalıntı araç sahibine teslim edildi. 9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tragger Elazığ Güncel Haberler

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