Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ haberleri! Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Elazığ haberleri! Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı yakalandı

Elazığ gündem haberi: Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı.

Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin önünden park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheliyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.T'yi (23) çalıntı araçla yakaladı.

Ü.T. gözaltına alındı, çalıntı araç sahibine teslim edildi.

9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Tragger Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title