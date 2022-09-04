Minibüsün otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Elazığ'da minibüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 23 EH 964 plakalı minibüs, Zübeyde Hanım Caddesi Aspirin Kavşağı'nda Zeynel U. yönetimindeki 23 HF 504 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bilal Ç. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, hafif yaralanan 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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