Elazığ haberleri | Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yusuf Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı minibüs, Yahya Kemal Caddesi Kanal Üstü Sokak kavşağında Yusuf K'nin kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs refüje çarparak devrildi. Kazada devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Y. ve bir kişiye ambulansta müdahale edilirken, 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

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