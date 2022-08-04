İnşası süren binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşası süren binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

 - Güncelleme:

Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnşaatta çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

AA / İsmail Şen - Güncel

İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title