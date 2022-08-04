İnşası süren binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaatta çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Güncel AA / İsmail Şen İtfaiye Elazığ Güncel Haberler

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