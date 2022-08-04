Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda ekiplerce hırsızlık şüphelisi A.Ç. ve O.A. çalıntı motosikletle yakalandı. A.Ç. hakkında 34, O.A. hakkında ise 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli A.Ç'nin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel AA / Suat Öztürk Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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