Elazığ haberleri: Elazığ'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli yakalandı
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Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hırsızlık ve mala zarar verme olayıyla ilgili çalışma yaptı.
Yapılan çalışma kapsamında adresi tespit edilen U.G. (36) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel