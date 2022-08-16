Elazığ haberleri! Elazığ'da devrilen meşrubat yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Elazığ haberleri: Elazığ'da meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Elazığ'da meşrubat yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ- Diyarbakır karayolunda Ahmet Kılıç, idaresindeki 41 AFS 216 plakalı meşrubat taşıyan tır kontrolden çıkarak devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada tırdaki meşrubatlar yola saçıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ambulansla Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA / Aydın Arık - Güncel