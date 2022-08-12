Haber : Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

 - Güncelleme:

Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da 130 polisin katılımıyla kent genelinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin huzuru, genel güvenliği ve asayişinin sağlanması ile kentte mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 1429 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken 321 araç kontrol edildi ve 184 umuma açık iş yeri denetlendi.

Polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı, haklarında kayıp başvurusu bulunan 2 kişi bulundu.

Uygulamada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title