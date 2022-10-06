Elazığ haberleri: Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 8 ton kaçak şarap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ haberleri: Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.