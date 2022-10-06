Elazığ haberleri: Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi
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Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada 8 ton kaçak şarap ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel