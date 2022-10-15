Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

Elazığ gündem haberine göre Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...

Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü

Cenaze namazına katılanlar

Helallik alınması

Dua edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Aziz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title