Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler Elazığ gündem haberine göre Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat... Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Kaynak: AA / Güncel Aziz Güncel Haberler

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