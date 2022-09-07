Elazığ haberi | Keban Kaymakamı Akbulut, Taşkesen köyünü ziyaret etti Güncel Haberler Elazığ haberi: Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Taşkesen köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Taşkesen köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü. Vatandaşlarla buluşma programları kapsamında Taşkesen köyünün Mandıra mezrasına geçen Akbulut, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi. Akbulut, daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında 10 yıl önce teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya'nın ailesini ziyaret etti. Akbulut, köylerin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde görmek, incelemelerde bulunmak ve çözüme kavuşturmak amacıyla ziyaretlere devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Akbulut'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Aylin Kökçin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Pirhasan Doğan Jandarma Hisarcık Keban Güncel Haberler

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