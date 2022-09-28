Elazığ haberi! Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret Güncel Haberler Elazığ bölgesinden gelen habere göre Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen Musa Coşkun Ortaokulu'nu ziyaret etti. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen Musa Coşkun Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yapımı tamamlanarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılan okulu ziyaret eden Akbulut, sınıfları gezdi, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü. Akbulut, tüm öğrencilere başarı diledi. Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Pirhasan Doğan Keban Güncel Haberler

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