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Elazığ haberi! Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü

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Elazığ haberi! Keban Kaymakamı Akbulut, okulları ziyaret etti, öğrencilerle görüştü

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçede bulunan okullarda incelemelerde bulundu, öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle görüşen Akbulut, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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