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Elazığ haberi | Keban'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ haberi | Keban'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Elazığ haberleri... Keban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

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Keban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.D (55) yönetimindeki 23 AAD 733 plakalı otomobil, Keban- Elazığ D-260 kara yolunun Aşağıçakmak köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Pirhasan Doğan - Güncel

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