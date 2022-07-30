Elazığ haberi | Keban'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Elazığ haberleri... Keban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
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Keban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.D (55) yönetimindeki 23 AAD 733 plakalı otomobil, Keban- Elazığ D-260 kara yolunun Aşağıçakmak köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Pirhasan Doğan - Güncel