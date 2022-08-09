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Elazığ haberi | Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Elazığ haberi | Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Elazığ gündem haberi... Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ-Keban karayolu Pelte Köyü yakınlarında, Kadir Aldemir idaresindeki 23 DY 132 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Aldemir ile araçtaki 1 kişi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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