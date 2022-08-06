Elazığ haberi... Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı Elazığ gündem haberi: Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İ.K'nin kullandığı 12 AJ 838 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobildeki Nevriye (43), Abdulkadir (8) ve Musa Katkat (35) yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel AA / Suat Öztürk Bingöl Elazığ Güncel Haberler

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