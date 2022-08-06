Elazığ haberi... Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ haberi... Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ haberi... Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Elazığ gündem haberi: Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Elazığ'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İ.K'nin kullandığı 12 AJ 838 plakalı otomobil, Elazığ- Bingöl kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobildeki Nevriye (43), Abdulkadir (8) ve Musa Katkat (35) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Suat Öztürk - Güncel

Bingöl Elazığ Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title