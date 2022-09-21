Elazığ haberi | Elazığ'da otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Elazığ yerel gündem haberine göre Elazığ'ın Keban ilçesi Dürümlü köyünde otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ'ın Keban ilçesi Dürümlü köyünde otluk alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Dürümlü köyündeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın yakınlardaki ormanlık alana da sıçradı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi, vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü.
Yangında 10 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel