Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Cezayir Akdoğan (58) idaresindeki 23 K 4273 plakalı yolcu minibüsü ile Asiye Baran'ın (20) kullandığı 23 ACK 268 plakalı otomobil Cahit Dalokay Caddesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücü Baran ve otomobildeki Mehmet (38), Kadriye (46), Asmin (12), Gurbet (36) ve Fatma Baran (16) ile minibüste bulunan Garip Can (39) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Cezayir Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.