Elazığ haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı Güncel Haberler Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Jandarma Elazığ Güncel Haberler

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