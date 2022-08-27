Elazığ haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
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Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel