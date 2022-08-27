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Elazığ haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

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Elazığ haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Elazığ gündem haberi: Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Harput Mahallesi nevruz ormanları bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

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