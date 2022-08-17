Elazığ haberi... Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Güncel Haberler Elazığ haberleri: Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kovancılar ilçesinin Okçular köyü yakınları olarak açıkladığı deprem, saat 07.24'te oldu. Yerin 12.02 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9, merkez üssünü ise Yoncalıbayır köyü olarak açıkladı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Kovancılar Elazığ Deprem Güncel Haberler

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