Elazığ haberi! Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel Haberler Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçede saat 20.17'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, ekiplerin söz konusu bölgeye intikal ettiği bildirildi. Açıklamada, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." denildi. Kaynak: AA / Güncel Sivrice Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ haberi! Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.