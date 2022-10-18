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Elazığ haberi! Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Elazığ haberi! Elazığ'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gelen Elazığ haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede saat 20.17'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek, ekiplerin söz konusu bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Sivrice Elazığ Güncel Haberler

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