Elazığ haberi! Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi kameraya yansıdı Güncel Haberler Elazığ gündem haberine göre Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce 23 ADB 896 plakalı traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk Elazığ Güncel Haberler

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