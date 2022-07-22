Elazığ haberi: GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜ Gelen Elazığ haberine göre ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte madenci işçisi Satılmış Çamlı (42) hayatını kaybetti. ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte madenci işçisi Satılmış Çamlı (42) hayatını kaybetti. Kilimli ilçesi Gelik beldesi Damarlı mevkisinde bulunan M.K. tarafından ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Haber verilmesi üzerine AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. 3,5 saat süren çalışmanın ardından maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Çamlı'nın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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